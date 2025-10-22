Haberler

Peru'da Şiddet Olaylarına Karşı Olağanüstü Hal İlan Edildi

Peru'da Şiddet Olaylarına Karşı Olağanüstü Hal İlan Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peru geçici Devlet Başkanı Jose Jeri, başkent Lima ve Callao'da artan şiddet olayları nedeniyle 30 gün süreyle olağanüstü hal ilan etti. Jeri, suç oranlarının artmasının ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini belirtti ve güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı.

PERU geçici Devlet Başkanı Jose Jeri, artan şiddet olayları nedeniyle başkent Lima ve Callao'da 30 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Peru geçici Devlet Başkanı Jose Jeri, ülkede son dönemde artan şiddet olaylarına dikkat çekerek, başkent Lima ve Callao bölgesinde 30 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu. Ulusa seslenen Jeri, suç oranlarının orantısız biçimde arttığını belirterek, bunun binlerce aileye acı yaşattığını ve ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini söyledi. Ülkede barış ve düzenin yeniden sağlanması gerektiğini vurgulayan Jeri, "Suç oranı orantısız biçimde arttı, bu durum binlerce aileye büyük acı yaşatıyor ve ekonomimize zarar veriyor. Savaşlar sözle değil, eylemle kazanılır" ifadelerini kullandı.

Suçla mücadelede savunmadan saldırıya geçtiklerinin aktaran Jeri, "Bu mücadele, milyonlarca vatandaşımızın huzurunu, sükunetini ve güvenini geri kazanmamızı sağlayacak. Bugün, Peru'da güvensizlikle mücadelenin tarihini değiştirmeye başlıyoruz. Organize suçla mücadele, ülkemizin barış ve huzurunu yeniden sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Peru basınında yer alan haberlere göre; OHAL süresince konut dokunulmazlığı, toplanma özgürlüğü ve kişisel güvenlik gibi bazı temel haklar geçici olarak askıya alınacak. Silahlı Kuvvetler, Ulusal Polis Teşkilatı'na destek vererek, toplu taşıma merkezleri, kamu kurumları ve şiddet olaylarının yoğunlaştığı bölgelerde devriye faaliyetleri yürütecek.

Geçici Devlet Başkanı Jose Jeri, eski Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin Kongre tarafından görevden alınmasının ardından 10 Ekim'de yemin ederek göreve gelmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor

Merkez Bankası'ndan yeni para kararı! Bugün tedavüle çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Boşuna 'Şampiyonlar Ligi' demiyorlar! Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler

Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı
Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis

Küçük çocuk, komşu kızına dehşeti yaşattı! Savunması daha da skandal
Dayı ve yeğen birbirini bıçakladı

Dayı ve yeğen birbirini bıçakladı
Herkesin ağzı açık kaldı! Mourinho'yu bitiren asist

Mourinho'yu bitiren asist
Dev şirketten şok plan! 600 bin çalışanı robotlarla değiştirecek

Dev şirketten şok plan! Robotlar geliyor, 600 bin kişi işsiz kalacak
Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada

Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada
4 saat süren operasyon ilçeyi ayağa kaldırdı! Çatışma çıktı, polis vuruldu

4 saatlik operasyon ilçeyi ayaklandırdı! Çatışma çıktı, polis vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.