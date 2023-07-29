Peru'da yüzlerce kişi, Bağımsızlık Günü'nde düzenlediği etkinliklerde Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte'yi protesto etti. Başkent Lima ve diğer şehirlerde sokaklara dökülen göstericiler, erken seçim talep etti ve barışçıl bir ortamın sağlanmasını istedi.

- Peru'da Bağımsızlık Günü etkinliklerinde hükümet karşıtı protesto

LİMA - Peru'da yüzlerce kişi, Bağımsızlık Günü'nde düzenlediği etkinliklerde Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte'yi protesto etti.

Peru'da halk, 28 Temmuz Bağımsızlık Günü için düzenlenen etkinliklerde Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte'yi protesto etti. Başta işçi konfederasyonu olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının örgütlemesiyle yüzlerce kişi başkent Lima ile doğu kesimlerindeki Puno, Santa Lucia ve Lampa şehirlerinde sokaklara döküldü. Protestolar nedeniyle ülkenin güneyindeki bazı yolların ulaşıma kapatıldı. Gösterilere polisin müdahalesi ise gecikmedi. Lima'da yürüyüş yapmak isteyen gruba polis biber gazı kullanarak müdahale etti. Protestocular ile polis arasına arbede yaşandı. Göstericiler basına yaptığı açıklamada, daha önceki protestoları kanlı bir şekilde bastıran Dina Boluarte'nin başkanlığına karşı olduklarını söyleyerek ülkede erken seçim yapılmasını ve barışçıl bir ortamın sağlanmasını savunduğunu belirtti.

Boluarte'den özür

Peru'da geçtiğimiz 2022 yılının Aralık ayında yaşanan siyasi kriz sonucu eski Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo tutuklanmış ve yerine Dina Boluarte getirilmişti. Boluarte'nin göreve gelmesinin ardından düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu ise en az 49 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün Bağımsızlık Günü nedeniyle mecliste konuşma yapan Boluarte ise geçen seneki protestolarda öldürülenlerin yakınlarından devlet adına af diledi. Boluarte ayrıca olaylarda ölümler ve yaralanmaların olmasının kimsenin istemediği bir sonuç olduğunu ifade etti.