PERU'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), Peru'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. GFZ, yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünü, Peru'nun kuzey sahili açıkları olarak duyurdu. Ülkenin kıyı kesimleri için tsunami uyarısında bulunmayan yetkililer, depremde can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını belirtti.