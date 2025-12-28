Haberler

Peru'da 6 büyüklüğünde deprem

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi, Peru'da 10 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Yetkililer, depremde can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), Peru'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. GFZ, yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünü, Peru'nun kuzey sahili açıkları olarak duyurdu. Ülkenin kıyı kesimleri için tsunami uyarısında bulunmayan yetkililer, depremde can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
