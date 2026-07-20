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Peru'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Peru'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
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Peru'nun Sicaya kentinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Depremde Chongos Bajo ilçesinde evler, sağlık tesisleri, elektrik hatları ve turizm altyapısı hasar gördü.

PERU'nun Sicaya kentinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde 6 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Peru'nun Sicaya kentinin 2 kilometre güneybatısında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı. USGS, depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralı sayısının ise 32'ye yükseldiği belirtildi. Açıklamada, Chongos Bajo ilçesinde evler, sağlık tesisleri, elektrik nakil hatları ve turizm altyapısının da depremde hasar gördüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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