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BBC

Pentagon, Suriye'deki ABD Askeri Sayısını İki Kat Artırdı

Pentagon, Suriye'deki ABD Askeri Sayısını İki Kat Artırdı
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Amerikan Savunma Bakanlığı, Suriye'de daha önce açıklanan 900 askerin yerine, 2 bin ABD askeri bulundurduklarını duyurdu. Bu askerlerin, IŞİD militanlarına karşı mücadele için konuşlandırıldığı ve bir süredir bölgede olduğu belirtildi.

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye'de daha önce açıklananın iki katından fazla ABD askeri bulunduğunu açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, Suriye'de daha önce söyledikleri gibi 900 değil, 2 bin asker bulundurduklarını ve ek birliklerin IŞİD militanlarına karşı mücadeleye destek vermek için gönderilen takviye askerler olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Ryder, Suriye'de ne zamandır 2 bin asker konuşlandırılmış olduğunu bilmediğini, ancak muhtemelen aylardır ülkede bulunduklarını ve Esad yönetiminin düşmesinden öncesine dayandığını anlattı.

Ryder "Bu sayıyı bugün öğrendim. Burada karşınıza çıkıp 900 sayısını söylemiş biri olarak bu konudaki bilgiyi aktarmak istedim" dedi.

Sözcü Ryder gazetecilerin ne zamandır 2 bin asker bulundurulduğu sorusuna net bir yanıt vermedi, ancak "Minimum düzeyde aylar demek doğru olur. Bir süredir devam ediyor" dedi.

Washington birkaç yıldır, 2014'te Suriye ve Irak'ın geniş kesimlerini ele geçirip, sonra püskürtülen IŞİD'in geri dönüşünü engellemek için Suriye'deki yerel güçlerle ortak çalışan 900 askerinin bulunduğunu söylüyordu.

Başkan Joe Biden yönetimi Suriye'deki ABD askerlerinin kalacağını söylerken, 20 Ocak'ta göreve başlayacak yeni Başkan Donald Trump birlikleri geri çekebilir. Trump ilk başkanlık döneminde Suriye'deki ABD askerlerini geri çekmeye çalışmış, ancak yetkililerin direnişiyle karşılaşmıştı.

Suriyeli muhalifler geçtiğimiz günlerde Esad rejimini devirirken, ABD yönetimi IŞİD militanlarına karşı saldırılarına devam etti.

Bu, Pentagon'un bir ülkedeki asker sayısını güncellemek zorunda kaldığı ilk olay değil. 2017'de ABD Ordusu Afganistan'da daha önce söylenenden binlerce kişi daha fazlasını, 11 bin asker bulundurduğunu açıklamıştı.

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