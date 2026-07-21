ABD, İran'ın hafta sonu düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 3'üncü askerinin kimliğini açıkladı
ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın Orta Doğu'daki ABD üslerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden üçüncü Amerikan askerinin, 30 yaşındaki Çavuş Michael Emmanuel Swinton olduğunu duyurdu.
ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın Orta Doğu'daki ABD üslerine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren 3'üncü Amerikan askerinin kimliğini paylaştı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın saldırılarında hayatını kaybeden 3'üncü ABD askerinin North Carolina eyaletinden 30 yaşındaki Çavuş Michael Emmanuel Swinton olduğunu bildirdi. Swinton'ın, Irak'ın Erbil vilayetinin Soran ilçesindeki ABD'nin Harir Askeri Üssü'ne pazar günü düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı