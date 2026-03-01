Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü

Pentagon yaptığı açıklamada, İran'ın saldırılarında 3 ABD askerinin öldüğünü belirtti.

"3 ABD ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ"

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran'ın misillemeleriyle alevlenen Orta Doğu'daki savaşın uzaması endişesi artarken, Pentagon'dan kritik açıklama geldi. Pentagon 2 gündür süren savaşa ilişkin ilk zayiatını açıkladı.

Açıklamada, " İran'a karşı düzenlenen operasyonda 3 ABD askeri öldü, 5'i ağır yaralandı." denildi.

ABD-İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.