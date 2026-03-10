Haberler

Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı

Güncelleme:
ABD Savunma Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana 8'i ağır yaklaşık 140 ABD askerinin yaralandığını bildirdi. Öte yandan, yaralanan askerlerden 108'inin görevine döndüğü ifade edildi.

  • ABD Savunma Bakanlığı, İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana 140 ABD askerinin yaralandığını açıkladı.
  • Yaralanan 140 ABD askerinden 8'inin durumu ağır, 108'i görevine döndü.
  • ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın misillemeleri sırasında 7 ABD askerinin öldüğünü açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana yaralanan ABD askerlerinin sayısını açıkladı.

BUGÜNE KADAR 140 ABD ASKERİ YARALANDI, 8'İNİN DURUMU AĞIR

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, "Destansı Öfke Operasyonu'nun başlangıcından bu yana 10 gün süren aralıksız saldırılarda yaklaşık 140 ABD askeri yaralandı." ifadesini kullandı. Bu askerlerden çoğunun hafif yaralandığını belirten Parnell, 8'inin ağır yaralandığını ve yaralıların üst düzey tedavi gördüğünü kaydetti. Öte yandan Parnell, yaralanan askerlerden 108'inin görevine döndüğünü ifade etti.

7 ASKERİN HAYATINI KAYBETTİĞİ AÇIKLANMIŞTI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) 9 Mart'ta yapılan açıklamada, İran'ın, ABD ve İsrail'in saldırılarına yaptığı misillemeleri sırasında ölen ABD askerlerinin sayısının 7'ye çıktığı belirtilmişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Umut Halavart
