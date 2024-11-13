Pentagon, Gazze'ye İnsani Yardım İçin İsrail'e Baskı Yapacak

PENTAGON, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılması için İsrail'e baskı yapmaya devam edeceklerini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşlarıyla görüştüğünü belirtti. Ryder, Austin'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmanın önemini vurguladığını söyleyerek, bu konuda ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Ryder, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişlerinin sağlanmasını talep eden ve Austin tarafından imzalanan mektupta aktarılan tedbirleri yerine getirmek için çabaladığını ifade etti.