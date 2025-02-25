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Pentagon'dan "Dedeağaç kapatılacak" iddiasına yanıt

Pentagon'dan
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Yunan basını, Donald Trump'ın Dedeağaç'taki ABD üssünü kapatma kararı aldığını kamuoyuyla paylaşırken Pentagon'dan konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada ABD'nin, Dedeağaç'ta bir üssü yok. Burası "ABD'nin Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması çerçevesinde erişim hakkına sahip olduğu bir Yunan tesisidir" ifadeleri yer aldı.

Yunan basını tarafından dün servis edilen bir iddia büyük ses getirdi. Manşetten verilen haberlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Dedeağaç'taki askeri üssü kapatma emri verdiği ifade edildi.

TRUMP İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER SARF ETTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır tekrarladığı isteğin gerçeğe dönüştüğünü yazan gazeteler ABD Başkanı Trump için övgü dolu sözler sarf etti.

PENTAGON'DAN İDDİALARA YANIT

Yunan basınının Dedeağaç iddiasına ABD'den yanıt gecikmedi. Bir Pentagon yetkilisi "ABD'nin, Dedeağaç'ta bir üssü yok, burası ABD'nin Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması çerçevesinde erişim hakkına sahip olduğu bir Yunan tesisidir" dedi.

"KAPATILACAK BİR ABD ÜSSÜ YOK"

Yetkili, bu bölgenin ABD tarafından sadece Avrupa'ya askeri teçhizat taşımak için bir ulaşım merkezi olarak kullanıldığını ve kapatılacak bir Amerikan üssü olmadığını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Yunan Dimokratia ve Ta Nea gazeteleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Yunanistan'ın Dedeağaç kentindeki Amerikan üssünü kapatma kararı aldığını iddia etmişti.

Dimokratia gazetesinin, Ukrayna'daki savaşın sona ermesiyle birlikte bu üssün artık gerekli görülmeyerek kapatılabileceği öne sürülen haberinde, "Üssün kapatılması, Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki etkisini güçlendirecek ve Ankara'nın bölgede giriş çıkışları kontrol etme yetkisini artıracak." ifadesi yer almıştı.

Ta Nea gazetesinin haberinde de ABD'nin Ukrayna'ya desteğini azaltmasıyla Dedeağaç'taki üssün kapatılması durumunda, Yunanistan gibi ülkelerin olumsuz etkileneceği yorumu yapılmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGokay Ergul:

Erdoğan kandırılmaya devam ediyor anlaşılan şimdi de Trump tarafından kandırılıyor uyumaya devam

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Haber Yorumlarıbarış olgun:

Gokay Ergul ben ERDOĞANIN adını göremedim nerde yazıyor.

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Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

KAPATMALARINA GEREK YOK BİR DENKSİZLİK YAPACAK OLURLARSA BİR GECEDE BİZ KAPATIRIZ ...9 EYLÜL'DE OLDUĞU GİBİ...

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