Pensilvanya'daki Çelik Fabrikasında Patlama: 2 Ölü, 10 Yaralı
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Allegheny County bölgesi yakınlarındaki bir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı açıklandı.
Yetkililer, bölgede yaşayanlara yangının tetiklediği hava kirliliği nedeniyle pencere ve kapılarını kapalı tutmaları çağrısında bulundu.
