Pensilvanya'daki Çelik Fabrikasında Patlama: 2 Ölü, 10 Yaralı

Güncelleme:
ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yetkililer, hava kirliliğine karşı önlem alınması gerektiğini belirtti.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Allegheny County bölgesi yakınlarındaki bir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yetkililer, bölgede yaşayanlara yangının tetiklediği hava kirliliği nedeniyle pencere ve kapılarını kapalı tutmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
