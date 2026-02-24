Haberler

Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu

Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu Haber Videosunu İzle
Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sapık milyarder Jeffrey Epstein'a ait "Lolita Express" özel jeti, Gürcistan'daki bir uçak mezarlığında yıllardır terk edilmiş halde bulundu. İçi çürümüş eşyalarla dolu uçak, istismar iddialarının sembolü olarak karanlık geçmişini ortaya koyuyor.

  • Jeffrey Epstein'in 'Lolita Express' lakaplı Boeing 727 tipi özel jeti, Gürcistan'daki bir uçak mezarlığında terk edilmiş halde bulundu.
  • Uçak, 2016'daki son uçuşundan bu yana paslanmaya, çürümeye ve böcek istilasına maruz kalmış durumda.
  • Uçağın içinde çocuk losyonu şişeleri, kişisel bakım ürünleri, kirli havlular ve kullanılmamış bir yatak gibi eşyalar bulunuyor.

Jeffrey Epstein'e ait ve kamuoyunda pedofili skandallarının sembolü haline gelen "Lolita Express" lakaplı Boeing 727 tipi özel jet, Gürcistan'daki bir uçak mezarlığında uzun süredir terk edilmiş halde bulundu. Uçak, 2016'daki son uçuşundan bu yana paslanmaya, çürüme ve böcek istilasına terk edilmiş durumda.

Jetin içinde çekilen görüntüler, iç mekanın moldan ve tozdan çökmüş olduğunu gösteriyor; çocuk losyonu şişeleri, kişisel bakım ürünleri, kirli havlular ve kullanılmamış halde duran büyük bir yatak gibi eşyalar, uçağın "zaman kapsülü" gibi korunmuş iç yapısını ortaya koyuyor. Güvenlik uzmanları, bu kişisel eşyaların, Epstein'in suçlarına dair karanlık anıları akıllara getirdiğini söylüyor.

Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu

İSTİSMAR İDDİALARININ MERKEZİNDE YER ALIYOR

Epstein'in bu özel jeti, yıllar boyunca yüksek profilli isimlerle birlikte çocuk istismarı ve insan kaçakçılığı iddialarının merkezinde yer aldı. Video kayıtları ve tanık ifadelerine göre, uçak istismar mağdurları ve bazı güçlü kişileri taşımak için kullanıldı.

Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu

KÖHNE BİR KABİNE DÖNÜŞMÜŞ

etin içi, yıpranmış koltuklar, kırışmış yatak takımları ve kişisel öğelerle dolu köhne bir kabine dönüşmüş durumda. Uçağın motorları çıkarıldığı için artık uçması mümkün değil, binlerce dolar depolama ücreti biriktirirken bakımsız bir şekilde paslanıyor.

Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu

"ÜRKÜTÜCÜ BİR HATIRA"

Uçağın eski lüks yaşam tarzını yansıtan kırmızı kadife döşemeleri, özel yatak alanları ve etkileyici iç dizaynı artık cam kırıkları, böcek istilası ve karanlık gölgelerle çevrili ürkütücü bir hatıraya dönüştü. Bu terk edilmiş uçak, Epstein'ın cinsel istismar ağı ve dünya çapında yürütülen soruşturmalarla bağlantılı karanlık geçmişinin çarpıcı bir simgesi olarak gündemde kalmaya devam ediyor.

Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı

Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
İki haftada 400 erkekle birlikte olmuştu! Hamile olduğunu açıkladı

400 erkekle birlikte olmuştu! Şimdiki açıklaması daha da şaşırtıcı
90+11'de gol yiyen Fenerbahçe 7 yıl sonra ilki yaşadı

90+11'de gol yiyen Fenerbahçe 7 yıl sonra ilki yaşadı
12 yaşındaki çocuğun katliam planı son anda engellendi

12 yaşındaki çocuğun katliam planı son anda engellendi
Galatasaray'ı karıştıran Osimhen iddiasına yanıt geldi

Galatasaray'ı karıştıran Osimhen iddiasına yanıt geldi