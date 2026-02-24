Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu

Jeffrey Epstein'e ait ve kamuoyunda pedofili skandallarının sembolü haline gelen "Lolita Express" lakaplı Boeing 727 tipi özel jet, Gürcistan'daki bir uçak mezarlığında uzun süredir terk edilmiş halde bulundu. Uçak, 2016'daki son uçuşundan bu yana paslanmaya, çürüme ve böcek istilasına terk edilmiş durumda.

Jetin içinde çekilen görüntüler, iç mekanın moldan ve tozdan çökmüş olduğunu gösteriyor; çocuk losyonu şişeleri, kişisel bakım ürünleri, kirli havlular ve kullanılmamış halde duran büyük bir yatak gibi eşyalar, uçağın "zaman kapsülü" gibi korunmuş iç yapısını ortaya koyuyor. Güvenlik uzmanları, bu kişisel eşyaların, Epstein'in suçlarına dair karanlık anıları akıllara getirdiğini söylüyor.

İSTİSMAR İDDİALARININ MERKEZİNDE YER ALIYOR

Epstein'in bu özel jeti, yıllar boyunca yüksek profilli isimlerle birlikte çocuk istismarı ve insan kaçakçılığı iddialarının merkezinde yer aldı. Video kayıtları ve tanık ifadelerine göre, uçak istismar mağdurları ve bazı güçlü kişileri taşımak için kullanıldı.

KÖHNE BİR KABİNE DÖNÜŞMÜŞ

etin içi, yıpranmış koltuklar, kırışmış yatak takımları ve kişisel öğelerle dolu köhne bir kabine dönüşmüş durumda. Uçağın motorları çıkarıldığı için artık uçması mümkün değil, binlerce dolar depolama ücreti biriktirirken bakımsız bir şekilde paslanıyor.

"ÜRKÜTÜCÜ BİR HATIRA"

Uçağın eski lüks yaşam tarzını yansıtan kırmızı kadife döşemeleri, özel yatak alanları ve etkileyici iç dizaynı artık cam kırıkları, böcek istilası ve karanlık gölgelerle çevrili ürkütücü bir hatıraya dönüştü. Bu terk edilmiş uçak, Epstein'ın cinsel istismar ağı ve dünya çapında yürütülen soruşturmalarla bağlantılı karanlık geçmişinin çarpıcı bir simgesi olarak gündemde kalmaya devam ediyor.