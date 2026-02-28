Patriot engelleyemedi, ABD askerleri burunlarının dibine düşen İran füzesini kaydetti

ABD ve İsrail'in başlattığı saldırılara karşı misilleme başlatan İran, Körfez ülkelerinde yer alan ABD'ye ait üs ve hedefleri vurdu.

PATRİOT, İRAN FÜZESİNİ ENGELLEYEMEDİ

İran'ın hedef aldığı noktalardan biri de Katar'ın başkenti Doha'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan El Udeid Hava Üssü oldu. İran füzelerinin çoğunluğu ABD üssünde bulunan Patriot hava savunma sistemleri tarafından düşürülürken biri ise engellenemedi. Tahran'dan fırlatılan bir balistik füzenin üsse çok yakın bir noktaya düştüğü görüldü.

BURUNLARININ DİBİNE DÜŞEN İRAN FÜZESİNİ KAYDETTİLER

Öte yandan, söz konusu görüntüyü kaydedenler ise bizzat ABD askerleri oldu. Görüntülerde füzenin isabet ettiği sırada askerlerin yaşadığı gerginlik de net bir şekilde fark edildi.

Kaynak: Haberler.com