Patriot engelleyemedi, ABD askerleri burunlarının dibine düşen İran füzesini kaydetti
ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık veren İran, Körfez'deki ABD hedeflerini vurdu. Katar'daki El Udeid Hava Üssü'ne yönelen balistik füzelerin büyük kısmı Patriot sistemleriyle düşürülse de bir füze engellenemedi ve üsse çok yakın bir noktaya isabet etti. Patlama anı ve ABD askerlerinin yaşadığı panik kameraya yansıdı.
- İran'ın fırlattığı bir balistik füze, Katar'daki El Udeid Hava Üssü'ne yakın bir noktaya düştü.
- ABD askerleri, füzenin düşüş anını görüntüledi.
- Patriot hava savunma sistemleri, İran füzelerinin çoğunluğunu düşürdü ancak bir füze engellenemedi.
ABD ve İsrail'in başlattığı saldırılara karşı misilleme başlatan İran, Körfez ülkelerinde yer alan ABD'ye ait üs ve hedefleri vurdu.
PATRİOT, İRAN FÜZESİNİ ENGELLEYEMEDİ
İran'ın hedef aldığı noktalardan biri de Katar'ın başkenti Doha'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan El Udeid Hava Üssü oldu. İran füzelerinin çoğunluğu ABD üssünde bulunan Patriot hava savunma sistemleri tarafından düşürülürken biri ise engellenemedi. Tahran'dan fırlatılan bir balistik füzenin üsse çok yakın bir noktaya düştüğü görüldü.
BURUNLARININ DİBİNE DÜŞEN İRAN FÜZESİNİ KAYDETTİLER
Öte yandan, söz konusu görüntüyü kaydedenler ise bizzat ABD askerleri oldu. Görüntülerde füzenin isabet ettiği sırada askerlerin yaşadığı gerginlik de net bir şekilde fark edildi.