Patlama seslerinin arasında anlattı! İşte Tahran'da son durum

Patlama seslerinin arasında anlattı! İşte Tahran'da son durum
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İsrail İran'a yeni bir hava saldırısı başlatırken Tahran'da yaşanan son gelişmeleri Aydınlık Gazetesi muhabiri Gürkan Demir tv100 yayınında patlama seslerinin arasında anlattı. Demir, "İnsansız hava araçları Tahran petrol rafinerisine zarar vermeye çalışıyordu. Ancak savunma sistemleri aktife edilerek etkisiz hale getirildi" dedi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar devam ediyor. Bugün akşam saatlerinde İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıya İran'da füzeleri ateşleyerek verdi.

TAHRAN'DA SON DURUM

İsrail bombalarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'daki son durumu Aydınlık gazetesi muhabiri Gürkan Demir tv100 ekranlarında anlattı. Demir, konuşurken kentte patlamalar meydana geldi.

"İHA'LAR TAHRAN'DA PETROL RAFİNERİSİNİ HEDEFLİYORDU"

Gürkan Demir canlı yayında "Şöyle bir bilgilendirme yapıldı; İnsansız hava araçları Tahran petrol rafinerisine zarar vermeye çalışıyordu. Ancak savunma sistemleri aktife edilerek etkisiz hale getirildi" dedi.

"KIZIL BAYRAK İLK CEMKERAN CAMİİ'YE ÇEKİLDİ"

"Kızıl bayrağın çekildiği yer dün sabah saatlerinde İranlıların ilk eylem yaptığı adres Cemkeran Camii oldu" diyen Demir, "İsrail'in bu tarz söylemlerini 46 yıldır tekrar ettiği belirtiliyor. İran'a karşı baskı unsuru oluşturmak için bu tarz ifadeleri yada iddiaları ortaya attığı belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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