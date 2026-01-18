Pasta şefi hamur yoğurma makinesinde can verdi

ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen trajik iş kazasında, 71 yaşındaki bir pasta şefi endüstriyel hamur yoğurma makinesine sıkışarak hayatını kaybetti. Olay, North Miami Beach kentinde bulunan bir markette yaşandı.

ENDÜSTRİYEL MAKİNE ÖLÜM GETİRDİ

Miami Herald'ın haberine göre, Güney Florida Kosher Market'te çalışan pasta şefi Mordehay Grunberger, sabah saatlerinde üretim sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle büyük ölçekli hamur yoğurma makinesine sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Grunberger'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, olayın bir iş kazası olduğunu değerlendirirken, herhangi bir kasıt ya da suç unsuruna rastlanmadığını açıkladı. ABD İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi (OSHA) da kazayla ilgili inceleme başlattı.

Eşi Inna Gastman Moar, sosyal medya paylaşımında"Bugün, sevgili eşim Miki, hayatımdaki en yakın insan, en iyi arkadaşım ve iki güzel oğlumun babası, trajik bir şekilde vefat etti! Kendimi kaybettim. Onu çok seviyorum. O, hayatımın aşkıydı!" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI YASTA

Uzun yıllardır aynı iş yerinde çalıştığı belirtilen Grunberger'in, çevresinde sevilen ve saygı duyulan bir isim olduğu ifade edildi. Olay, iş arkadaşları ve yerel toplulukta büyük üzüntüye yol açtı.