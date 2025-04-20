Paskalya Bayramı Aya Yorgi Kilisesi'nde Kutlandı

HRİSTİYANLIĞIN önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya Bayramı, Fener Rum Patrikhanesi tarafından Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutlandı.

Hristiyanlığın en önemli dini bayramlarından biri olan ve Hz. İsa'nın yeniden dirilişi olarak kabul edilen Paskalya Bayramı, Fener Rum Patrikhanesi tarafından İstanbul'daki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutlandı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayin, gece saatlerinde başladı ve sabah düzenlenen ikinci ayinle sona erdi. Sabah saatlerinde kiliseye gelen dini temsilciler, cemaat üyeleri ve farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler girişte uzun kuyruklar oluşturdu. Ayine Yunanistan Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Yunanistan İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras ve Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi de katıldı. Geleneksel paskalya çöreği ve boyalı yumurtalarla kiliseye gelen ziyaretçiler, girişte mum yakıp dua etti. Ayinin sona ermesinin ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos, katılımcılara kırmızı paskalya yumurtası hediye etti.