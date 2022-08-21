Parti görüntüleriyle tartışma yaratan Finlandiya Başbakanı Marin'e kadınlardan destek videoları yağıyor

Finlandiya'da katıldığı bir ev partisinde çekilen görüntüleriyle dünyada gündem olan Başbakan Sanna Marin'e, Finlandiya ve diğer ülkelerdeki kadınlardan destek mesajları yağıyor. Yüzlerce kadın dans ettikleri anların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak Marin'in yalnız olmadığı mesajını verdi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in 6 Ağustos'ta yaptığı ev partisinin görüntüleri tüm dünyada gündem oldu. Sanna Marin, katıldığı partide uyuşturucu madde bulunması ve evli olmadığı bir adam tarafından boynundan öpüldüğü videosu ile büyük tartışma yarattı.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Sosyal medyada yüzlerce Finlandiya ve diğer ülkelerden kadınlar Marin'e destek diyerek dans ettikleri anları paylaştı.

MARIN: DANS ETMEK VE ALKOL ALMAK DIŞINDA BİR ŞEY YAPMADIM

Dans ettiği görüntüleri sosyal medyaya düştükten sonra tartışma yaratan Marin ise "Dans etmek, şarkı söylemek , arkadaşlarıma sarılmak ve alkol almak dışında hiçbir şey yapmadım. Umarım ki 2022'de karar alıcıların dans etmesi, şarkı söylemesi, partilere gitmesi kabul edilebilir" demişti.

NE OLMUŞTU?

Marin'in milletvekili Ilmari Nurminen ve medya sunucusu Tinni Wikström dahil ünlü Fin simalarla eğlendiği videolar, sosyal medyada yayımlanmıştı. Sızdırılan görüntülerde, Marin'in arkadaşlarıyla çılgınca dans etmesi ve şarkı söylemesi, arka planda insanların "kokain" diye bağırması dikkati çekmişti.

Marin'in koalisyon ortağı Merkez Partisinden Fin milletvekili Mikko Karna, görüntüler üzerine Twitter'dan Marin'i uyuşturucu testi yaptırmaya ve sonuçları halka açıklamaya çağırmıştı. Sızdırılan görüntüler, sosyal medyada tartışmaya yol açarken Marin'i bazıları sorumsuzca davranmakla eleştirmiş, bazıları ise bunun 36 yaşındaki başbakanın popülerliğini artırdığını savunmuştu. Öte yandan Marin, temaslı olduğu bir çalışma arkadaşının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından kısa süre sonra kendisini izole etmesi gerekirken dışarıda bir gece geçirdiği için aralık ayında da eleştirilerin hedefi olmuştu.