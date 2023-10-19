İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Arap Parlamentosu'nda söz alan Libya delegesi cesur bir çıkışa imza atarak "Allah'a yemin ederim ki sınırlar açılırsa Libya'da ki silahları Gazze'ye naklederiz" ifadelerine yer verdi.

Arap Parlamentosu'nda İsrail zulmüne isyan eden biri var: Silahları Gazze'ye naklederiz

İsrail'in Gazze'de 471 kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısının yankıları sürerken, bölgeden bombardıman haberleri gelmeye devam ediyor. Masum sivillerin katledildiği bölgede olan bitene tüm dünya sessiz kalırken Arap Parlamentosu'nda söz alan Libya delegesi cesur bir çıkışa imza attı.

"SINIRLAR AÇILIRSA SİLAHLARI NAKLEDERİZ"

Bölgede İsrail'in katliam yaptığını ve herkesin buna seyirci kaldığını ifade eden delege, "Allah'a yemin ederim ki sınırlar açılırsa Libya'da ki silahları Gazze'ye naklederiz" şeklinde konuştu.

LİBYA HALKI OLAN BİTENE TEPKİLİ

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından Libya'da başkent Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, ellerinde Filistin bayraklarıyla protesto gösterisi düzenledi.

LİBYA BAŞBAKANI: VAHŞİ BİR SUÇ

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini vurmasının "vahşi bir suç" olduğunu belirtti. Açıklamasında,"İşgalci İsrail güçlerinin Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini vurması vahşi bir suç. Her türlü sınırı aşan bu suçu kınıyoruz. Tıbbi ve sivillere ait tesislerin vurulması bir savaş suçudur ve bu saldırganlığa son verilmesi gerekir" ifadelerini kullanan Dibeybe, hastane saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.