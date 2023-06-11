Paris'teki fare problemine yeni yaklaşım: Belediye Başkanı farelere karşı önyargıları kıracak komite kuruyor'

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, şehirdeki artan fare problemine çözüm bulmak için bir komite kuruyor. Fransız hükümeti tarafından finanse edilen bu komite, insanların farelere karşı olan önyargılarına meydan okuyacak ve Parislileri fareleri daha fazla kabullenmeye teşvik edecek.

Paris'in artan fare nüfusu sorunu, Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun eşsiz bir çözüm arayışına yönlendirdi: Fareler ve insanlar bir arada yaşayabilir mi? Hidalgo, bu meseleyi ele almak üzere Fransız hükümetinin finansmanıyla bir komite oluşturdu.

Komitenin ana görevi, insanların farelere karşı olan önyargılarına karşı durmak ve Parislileri bu canlıları daha çok kabullenmeye teşvik etmek olacak. İnsanlarla farelerin bir arada yaşayabilme ihtimalini sorgulayan bu girişim, kentin fare problemiyle başa çıkma biçimine radikal bir değişiklik getirebilir. Hidalgo ve ekibinin bu yenilikçi çözümü, Parislilerin farelerle olan etkileşimlerini ve bu konudaki algılarını değiştirebilir.