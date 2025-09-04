Paris'te Ukrayna Güvenliği İçin Gönüllüler Koalisyonu Toplantısı

FRANSA'nın başkenti Paris'te, Ukrayna'nın güvenliği için 31 ülkenin katıldığı 'Gönüllüler Koalisyonu' toplantısı yapılıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen Ukrayna'nın güvenliği için 31 ülkenin katıldığı 'Gönüllüler Koalisyonu' toplantısında, Ukrayna ile Rusya arasında olası bir ateşkesin ardından Kiev'e verilecek güvenlik garantileri ele alınacak.

Toplantıya, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Finlandiya Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hollanda ve Avusturya başbakanları katılıyor.