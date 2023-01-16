Paris'te scooter kullanımının yasaklanması için referandum yapılacak

Fransa'nın başkenti Paris'te elektrikli scooter kullanımının devam etmesi ya da yasaklanması kararının alınması için referanduma gidilecek. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo 2 Nisan'da yapılacak.

Son aylarda hem ülkemizde hem dünyada sıklıkla görülmeye başlanan scooter'lara yönelik dikkat çeken bir karar alındı. Fransa'nın başkenti Paris'te scooter kullanımının yasaklanması konusu için referandum yapılacak.

KALDIRIM İŞGALİ ELEŞTİRİ KONUSU OLDU

AFP'nin aktardığı habere göre, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Paris halkını bu konudaki fikirlerini belirtmeleri için ilişkin oy kullanmaya davet etti. Bu sorunun "son derece bölücü" olduğunu söyleyen Hidalgo, Scooter sürücülerinin kaldırımlara çıkması ve yaya yollarına park ediyor olması noktasında eleştiriler aldıklarını belirten Hidalgo, sorunun "son derece bölücü" olduğunu ifade etti.

2 NİSAN'DA YAPILACAK

Referandumun 2 Nisan'da yapılacağını belirten Paris Belediye Başkanı, vatandaşlara, "Scooter kullanmaya devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz?" sorusunun yöneltileceğini söyledi. Hidalgo ayrıca kendisinin de yasak konusuna yakın olduğunu belirtti.

Scooter kullanımının Paris'te yasaklanması halinde, bu karar büyük Avrupa şehirlere arasında bir istisna olacak.