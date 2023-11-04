Paris'te Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in saldırılarına ara vermeden devam ettiği Filistin için bir kez daha destek yürüyüşü düzenlendi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 29'uncu gününde sürüyor. İsrail ordusunun havadan, denizden ve karadan yürüttüğü saldırıları şiddetlenirken, dünyanın dört bir yanında insanlar Filistin'e destek gösterileri düzenleyerek ateşkes çağrısı yapmaya devam ediyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in saldırılarına ara vermeden devam ettiği Filistin için bir kez daha destek yürüyüşü düzenlendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 29'uncu gününde sürüyor. İsrail ordusunun havadan, denizden ve karadan yürüttüğü saldırıları şiddetlenirken, dünyanın dört bir yanında insanlar Filistin'e destek gösterileri düzenleyerek ateşkes çağrısı yapmaya devam ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'te bugün İsrail-Filistin Barış Yürüyüşü düzenlendi. Yağmur altında Paris'in Republique Meydanı'nda başlayan ve Fransız Sol Partiler tarafından düzenlenen gösteride, "Büyük Filistin tek devlet" ve "Hepimiz Filistiniz" sloganları atılırken, acil ateşkes çağrısı yapıldı. İsrail birliklerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesini isteyen göstericiler, İsrail'i katliam yapmakla, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ise İsrail'le işbirliğinde olmakla suçlayan sloganlar attı.

Fransa'da daha önce düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine izin vermeyen Fransız polisi, bugünkü gösteride bir müdahalede bulunmadı. Gösterinin gerçekleştirildiği alanda sıkı güvenlik önlemleri alındı. Barış Yürüyüşü, Nation Meydanı'nda son buldu. - PARİS