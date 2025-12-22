OKYANUSYA ülkesi Papua Yeni Gine'de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Papua Yeni Gine'de yerel saatle 10.31'de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün Goroka'nın 42 kilometre kuzeydoğusu olduğu belirtildi. Yaklaşık 110 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.