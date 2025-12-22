Haberler

Papua Yeni Gine'de 6.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Papua Yeni Gine'de ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Goroka'nın 42 kilometre kuzeydoğusunda yer aldı ve 110 kilometre derinlikte kaydedildi. Tsunami uyarısı yapılmadı, can ya da mal kaybı bildirilmedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Papua Yeni Gine'de yerel saatle 10.31'de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün Goroka'nın 42 kilometre kuzeydoğusu olduğu belirtildi. Yaklaşık 110 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
