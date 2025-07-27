Papa Leo, Gazze'deki Vahim İnsani Durumu Kınadı

Papa Leo, Gazze'deki Vahim İnsani Durumu Kınadı
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Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Gazze'deki insani durumu 'vahim' olarak nitelendirerek ateşkes çağrısı yaptı ve çatışmalarda yer alan taraflara insan onuruna saygı göstermeleri gerektiğini vurguladı.

KATOLİKLERİN ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'deki insani durumu 'vahim' olarak nitelendirerek, büyük bir endişeyle takip ettiğini söyledi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, sosyal medya hesabından uluslararası gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Papa 14'üncü Leo, "Kalbim, dünya genelinde çatışma ve şiddet nedeniyle acı çeken herkesle birliktedir. Özellikle Tayland ve Kamboçya sınırında yaşanan çatışmalardan etkilenenlere, özellikle de yerinden edilmiş çocuklar ve aileler için dua ediyorum" ifadelerini kullandı. Papa 14'üncü Leo, Suriye'nin güneyindeki şiddet olaylarında hayatını kaybedenler için dua ettiğini de kaydetti.

Gazze'deki duruma değinen Papa 14'üncü Leo, "Sivil halkın büyük açlık çektiği, şiddet ve ölüme maruz kaldığı Gazze'deki vahim insani durumu büyük bir endişeyle takip ediyorum. Ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve insani hukuka tam saygı gösterilmesi için içten çağrımı yineliyorum" dedi.

Papa 14'üncü Leo, "Her insan, Tanrı tarafından bahşedilen doğuştan gelen bir onura sahiptir. Çatışmalarda yer alan tüm tarafları, bu onuru tanımaya ve onu ihlal eden her türlü eylemi sona erdirmeye çağırıyorum. Tüm halklar için barış dolu bir gelecek güvence altına almak amacıyla müzakereler yapılmasını ve bu barışı riske atabilecek her şeyin reddedilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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