Papa Francis Moğolistan'a ziyaret gerçekleştirdi

Katolik Kilisesi dini lideri Papa Francis, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a geldi.

Moğolistan Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Papa Francis'in Moğolistan Devlet Başkanı Uhnaagiyn Hürelsüh'ün davetine üzerine bugün başkent Ulan Batur'a geldiği belirtildi. Moğolistan yetkilileri, ziyaretin önemine istinaden 'Papa Francis'in Moğolistan ziyareti' temalı 25 bin adet posta pulu bastırıldığını açıkladı.

Açıklamada ayrıca Moğolistan ve Vatikan ilişkilerinin, devlet arşivlerinde bulunan tarihi resmi yazışma kayıtlarına göre bir asır öncesine ve diplomatik ilişkilerin 31 yıl öncesine dayandığı belirtildi. Moğolistan ziyareti, Papa Francis'in 43'üncü uluslararası Apostolik Ziyareti olduğu kaydedildi.