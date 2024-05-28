Papa Francesco'nun eşcinsellere yönelik ifadesi tartışma yarattı

İtalya medyasında, Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco’nun eşcinsellerle ilgili hakaret anlamına gelebilecek bir ifade kullandığı yazılıyor.

Söz konusu kapalı toplantıda Papa'nın ruhban okullarına eşcinsellerin kabul edilmesine, aşağılayıcı bir ifadeyle karşı çıktığı iddia edildi.

Papa Francesco, bu göreve seçilmesi sonrası yaptığı açıklamalarda, LGBT Katoliklerin dışlanmaması yönünde mesajlar veriyordu.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Papa söz konusu ifadeyi geçen hafta Roma’da piskoposlarla yaptığı basına kapalı bir görüşmede sarf etti.

Ruhban okullarına eşcinsellerin kabulüyle ilgili bir tartışma sırasında bir piskopos, bekaret yeminini bozmadıkları sürece eşcinsel erkeklerin de rahiplik eğitimi almasına izin verilip verilemeyeceğini sordu.

İddialara göre Papa bu soruya olumsuz yanıt verdi ve ruhban okullarında zaten "yeterince eşcinsellik" olduğunu söylerken, argoda eşcinseller için kullanılan bir aşağılayıcı ifade kullandı.

İlk olarak dedikodu haberleriyle tanınan Dagospia sitesinin duyurduğu haber daha sonra büyük gazetelerde de geniş biçimde yer aldı.

La Repubblica gazetesi farklı kaynaklardan bu iddiayı doğrulattıklarını yazdı.

2013’te bu göreve seçilmesinden kısa süre sonra “Ben kimim ki eşcinselleri yargılayayım” çıkışıyla dikkat çeken Papa Francesco ilerleyen yıllarda da sık sık LGBT olan Katoliklerin kiliseye kabul edilmesi gerektiğini savunmuştu.

Bu açıdan Papa’nın özel bir toplantıda da olsa eşcinsellik için hakarete varan bir terim kullanması ve eşcinsellerin ruhban okullarına kabul edilmelerine karşı çıkması tartışma yarattı.

La Stampa gazetesine konuşan Teolog Vito Mancuso, Papa'nın özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Mancuso, "Geçmişte de benzer bir önyargı olsaydı büyük rahipleri, hatta bazı papaları kaybederdik" dedi.

Haber İtalya’da ulusal gazetelerin neredeyse hepsinde baş sayfada yer aldı. Vatikan’dan ise konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

‘Homofobik gaf’

Sol çizgide yayın yapan La Repubblica baş sayfasından “Papa’dan eşcinsel rahiplerle ilgili homofobik gaf” başlığını kullandı.

Sol kanattaki Il Manifesto da Papa’nın gerçek ismini kullanarak “Homofobik Bergoglio” başlığını attı. (Bergoglio, Arjantinli Papa'nın gerçek soyadı)

Sağ çizgideki Il Giornale ise bu sözlerin yarattığı şaşkınlığa odaklanarak Papa’nın politik doğrucuları "rahatsız ettiğini" yazdı.

Sosyal medyada da dünden beri Papa ve kullandığı İtalyanca sözcük (frociaggine) en çok konuşulan etiketler arasında.

Sosyal medya kullanıcıları arasında, Arjantinli Papa’nın ana dilinin İtalyanca olmaması sebebiyle bu sözcüğün hakaret amacıyla kullanıldığının bilincinde olmayabileceğini savunanlar da var.

Kimileri de homoseksüel de olsa heteroseksüel de olsa Katolik rahiplerin cinsel ilişkiye girmesinin yasak olduğunu vurguladı ve bu durumda cinsel yönelimin belirleyici bir unsur olmaması gerektiğini savundu.

87 yaşındaki bir dini liderin argoda kullanılan bu sözcüğü bilmesine şaşırdığını söyleyenler de oldu.

İtalyan basınının kaynak gösterdiği bazı piskoposlar da Papa’nın bu sözcüğü ‘şaka’ amaçlı kullandığını ancak toplantıya katılanlarda bu ifadeyi duymanın bir şaşkınlık yarattığını aktarıyor.

Katolik Kilisesi öğretileri eşcinsel eylemleri “bozukluk” olarak tanımlıyor ancak eşcinsel insanlara “saygı, şefkat ve incelikle” yaklaşılması gerektiğini belirtiyor.

Papa Francesco da “eşcinsel olmanın suç olmadığını”, bu insanların dışlanmamaları gerektiğini birçok kez tekrarladı.

Geçen yıl sonunda da eşcinsel çiftlerin de Katolik kiliselerinde kutsanmasına Papa’dan onay gelmişti.