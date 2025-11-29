Haberler

Papa 14. Leo İstanbul'da Büyük Ayin İçin Volkswagen Arena'ya Giriş Yaptı

Güncelleme:
Papa 14. Leo, Türkiye'ye gelişinin 3. gününde İstanbul'daki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret ettikten sonra yaklaşık 4 bin kişiyle büyük bir ayin için Volkswagen Arena'ya girdi. Ziyaretler sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

PAPA 14. Leo Volkswagen Arena'daki büyük ayini yönetmek için alana giriş yaptı.

Türkiye'ye gelişinin 3'üncü gününde İstanbul'daki temaslarını sürdüren Papa, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ndeki toplantısının ardından Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ne geçti. Çan sesleri eşliğinde patrikhaneye giren Papa 14. Leo'nun bu ziyaretinde de bölgede yoğun güvenlik önlemleri hakimdi. Papa 14'üncü Leo, patrikhanedeki programının ardından yaklaşık 4 bin kişilik büyük ayini yönetmek üzere yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Volkswagen Arena'ya giriş yaptı.

