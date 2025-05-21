Papa 14. Leo'dan Gazze İçin İnsani Yardım Çağrısı

KATOLİKLERİN ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Gazze'deki durumun giderek daha endişe ve acı verici hal aldığını belirterek, insani yardımların girişine izin verilmesi çağrısı yaptı.

Katolik Kilisesi'nin yeni lideri Papa 14'üncü Leo, bugün ilk kez genel kabul oturumunu gerçekleştirdi. Aziz Petrus Meydanı'nda yaptığı oturumda konuşan Papa, "Gazze Şeridi'ndeki durum giderek daha endişe ve acı verici hal alıyor. Çocukların, yaşlıların, hasta insanların ödediği bu yürek parçalayıcı bedelin sona ermesi için insani yardımların onurlu şekilde girişine izin verilmesi ve düşmanlıklara son verilmesi çağrımı bir kez daha yürekten yineliyorum" ifadelerini kullandı.