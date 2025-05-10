Pakistan ve Hindistan Ateşkes Anlaşmasına Vardı

PAKİSTAN Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar Pakistan ve Hindistan'ın derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

Dar açıklamasında, "Pakistan ve Hindistan derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Pakistan her zaman egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden ödün vermeden bölgede barış ve güvenlik için çaba göstermiştir" dedi.