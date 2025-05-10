Pakistan ve Hindistan Ateşkes Anlaşmasına Vardı
Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Pakistan ve Hindistan arasında derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes anlaşması yapıldığını açıkladı. Dar, Pakistan'ın barış ve güvenlik için çaba göstermeye devam edeceğini belirtti.
PAKİSTAN Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar Pakistan ve Hindistan'ın derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.
Dar açıklamasında, "Pakistan ve Hindistan derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Pakistan her zaman egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden ödün vermeden bölgede barış ve güvenlik için çaba göstermiştir" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya