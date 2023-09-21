Pakistan ve Afganistan Arasında Görüşmeler Gerçekleştirildi

Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi Asıf Durani, Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile çeşitli konuları görüştü. Görüşmede ticaret, sınır sorunu ve transit geçişler konuları ele alındı.

Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi Asıf Durani, Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile çeşitli konuları görüştü.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi Durani başkanlığındaki heyetin, başkent Kabil'de Dışişleri Bakan Vekili Muttaki ile görüştüğünü anlattı.

Ahmad, görüşmede ticaret, sınır sorunu ve transit geçişler konularının ele alındığını aktardı.

Muttaki, görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik sorunlarının ortak komiteler aracılığıyla çözülmesi gerektiğini belirtti.

Afganistan ile Pakistan arasında gerginlik yaşanmaması için her iki ülke yetkililerinin birbirlerine karşı kışkırtıcı açıklamalarda bulunmaması gerektiğini ifade eden Muttaki, Taliban'ın bölge ülkelerine yönelik politikasının iyi niyet ve samimiyete dayalı olduğunu kaydetti.

Muttaki, sınır kapılarının siyasi ve güvenlik nedeniyle kapatılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi Durani de Pakistan'ın Afganistan ile birçok alanda özellikle güvenlik konusunda işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Pakistan hükümeti, Torham Sınır Kapısı'nı, iki ülkenin sınır güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmaların ardından 6 Eylül'de kapatmıştı ve iki ülke yetkilileri arasında yapılan görüşmeler sonucu 15 Eylül'de tekrar açılmıştı.

Torham Sınır Kapısı, iki ülke arasındaki en önemli sınır kapılarından biri olma özelliği taşıyor.

Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesinin ardından Taliban ile Pakistan sınır güçleri arasında zaman zaman iki taraftan da kayıplara neden olan çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar nedeniyle taraflar birbirlerini sınır kurallarına uymamakla itham ederken, bu durum iki ülke arasındaki sınır kapılarının zaman zaman kapanmasına yol açıyor.