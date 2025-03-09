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Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması

Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması
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Pakistan ile Afganistan'ın sınır güçlerinin, iki ülke arasındaki Torkham Sınır Kapısı'nda geçici ateşkes sağlanması konusunda anlaştığı bildirildi.

Pakistan- Afganistan arasındaki devam eden anlaşmazlıklara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Pakistanlı yetkili, yeni kontrol noktasının inşası konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 21 Şubat'tan bu yana kapalı olan Torkham Sınır Kapısı'nda süren çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

GEÇİCİ ATEŞKES KARARI

Her iki taraftan heyetlerin katıldığı toplantıda anlaşmazlığın ele alındığını kaydeden yetkili, 12 Mart'ta yapılması planlanan bir sonraki görüşmeye kadar sınır kapısında geçici ateşkes sağlanması konusunda uzlaşmaya varıldığını ifade etti.

Yetkili, sınırın her iki tarafında inşaatların durdurulması konusunda mutabık kalındığını da aktardı.

NE OLMUŞTU?

Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı, yeni bir kontrol noktasının inşası konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 21 Şubat'ta kapatılmıştı.Bunun üzerine sınırın her iki tarafında binlerce tır sürücüsü mahsur kalmıştı.

Bir süredir kapalı olan Torkham Sınır Kapısı'nda 3 Mart'ta Afganistan ile Pakistan sınır kuvvetlerinin karşılıklı ateş açtıkları ve 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Çatışmanın ardından, bölge sakinlerinin güvenli yerlere kaçtığı bildirilmişti.

Kapatılan sınır kapısının iki ülke arasındaki ticarette günlük yaklaşık 3 milyon dolarlık kayba yol açtığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Zorunuz ne?kâfirin vurması yetmiyormuş gibi birde birbirinizimi kıracaksınız?

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