Pakistan Savunma Bakanı ABD ve Hindistan'ın ortak açıklamasına tepki gösterdi

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, İslamabad'ı sınır ötesi terörle suçlayan ABD ve Hindistan'ın ortak açıklamasının diplomatik normları ihlal ettiğini belirterek, buna tepki gösterdi.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, İslamabad'ı sınır ötesi terörle suçlayan ABD ve Hindistan'ın ortak açıklamasının diplomatik normları ihlal ettiğini belirterek, buna tepki gösterdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Bakan Asıf, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, Pakistan'ın hala ABD ile Afganistan'daki 2 savaşa katılmasının bedellerini ödediğini ifade ederek, Washington'un ülkesinin fedakarlıklarını tanımadığını söyledi.

Asıf, İslamabad'ı sınır ötesi terörle suçlayan ABD ve Hindistan'ın ortak açıklamasının diplomatik normları ihlal ettiğini ve kullanılan dilin yanıltıcı olduğunu belirterek, buna tepki gösterdi.

Pakistan'ın Afganistan'da ABD'nin 2 savaşında son 40-45 yıldır ön cephede hizmet ettiğini vurgulayan Asıf, "Terörü ülkemizin içerisine getirdik çünkü ABD'nin müttefikiydik." dedi.

Hindistan'a "devlet terörü" suçlaması

Asıf, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi 2002'de Gucerat eyaleti başbakanı iken binlerce Müslüman'ın öldürülmesini ve kadınlara tecavüz edilmesini seyretmekle suçladı.

ABD'nin Gucerat'taki ayaklanmalarda ve Müslümanların öldürülmesinde dahli olduğu gerekçesiyle Modi'ye vize yasağı uyguladığını anımsatan Asıf, Yeni Delhi yönetimini Cammu Keşmir'de "devlet terörü faaliyetleri" yürütmekle suçladı.

Asıf, ABD için savaşın bir yatırım olduğunu ancak bunun Pakistan için bir yıkım olduğunu kaydetti.

"Terör jeopolitiğin kurbanı yapılmamalı" vurgusu

Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ise büyük devletlerin terörü jeopolitiğin kurbanı yapmaması gerektiğini vurgulayarak, Pakistan'ın terörden en çok etkilenen ülke olduğunu söyledi.

Zerdari, Pakistan'ın dünya siyasetinden uzak kalmasının ve kendisine odaklanmasının önemli olduğunu ifade ederek, siyasi istikrar ve ekonomik meselelerin çözülmesinin ardından İslamabad'ın uluslararası hedeflerine ulaşabileceğini kaydetti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ABD ziyareti kapsamında iki ülke ortak açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, "Liderler, Pakistan'ı, kontrolü altındaki hiçbir bölgenin terör saldırıları başlatmak için kullanılmamasını sağlamak için derhal harekete geçmeye çağırdılar." ifadesine yer verilmiş ve insansız hava araçlarının terör amaçlı kullanımıyla mücadelede de birlikte çalışmanın önemi vurgulanmıştı.