Pakistan, İran'ın Sistan-Belucistan bölgesini vurdu! Saldırıda 3 kadın ve 4 çocuk hayatını kaybetti

İran'ın, militan grubu Ceyş el Adl'ın üslerini hedef alması ve 2 çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından Pakistan'dan misilleme saldırısı geldi. İran'ın Sistan-Belucistan bölgesindeki "terör hedeflerine" düzenlenen saldırıda 3 kadın ve 4 çocuk hayatını kaybetti.

"TERÖR HEDEFLERİNE SALDIRI DÜZENLEDİK"

Pakistan, İran'ın Sistan-Belucistan bölgesindeki "terör hedeflerine" saldırı düzenlediğini duyurdu. İran yönetiminden yapılan açıklamada Seravan şehrine düzenlenen saldırılarda 3 kadın ve 4 çocuğun hayatını kaybettiği ifade edildi.

PAKİSTAN: GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİM

Kadın ve çocukların yaşamını yitirdiği saldırı sonrası açıklama yapan Pakistan yönetimi, halkının güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini, "kardeş ülke İran'ın" egemenliğine saygı duyduğunu bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İran, kendi topraklarında ve Pakistan'da faaliyet gösteren militan grubu Ceyş el Adl'ın üslerini hedef almıştı. İran Devrim Muhafızları, Pakistan'daki iki üssü füze ve insansız hava araçlarıyla vurmuştu. Pakistan, hava sahasının İran tarafından sebepsiz şekilde ihlal edilmesini şiddetle kınamıştı. İslamabad yönetimi, egemenliğinin bu ihlalinin tamamıyla kabul edilemez olduğunu ve ciddi sonuçları olabileceğini açıklamıştı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 çocuğun ise yaralandığı bildirilmişti.