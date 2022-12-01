Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Büyükelçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sırasında kendisine Pakistan liderlerinin Türkiye hükümeti ve halkı için gönderdiği selamlarını ve en iyi dileklerini iletti ve Pakistan Başbakanının Türkiye'ye 25-26 Kasım 2022'de gerçekleştirdiği başarılı ziyaretin ardından yapılacak olan eylemler dahil olmak üzere karşılıklı çıkarlarımızı ilgilendiren konuları görüştü.

"PAKİSTAN'IN YANINDA OLDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Görüşme sırasında Büyükelçi ayrıca Türk liderlerine zor ve sıkıntılı zamanlarında ve temel çıkar meselelerinde Pakistan'ın yanında yer aldıkları için şükranlarını dile getirdi. Kendisi bilhassa iklim değişikliğinin neden olduğu sellerin yol açtığı tahribatla başa çıkması amacıyla Türkiye'nin Pakistan'a sağladığı hızlı ve yerinde yardımlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

"PAKİSTAN, TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERE BÜYÜK ÖNEM VERİYOR"

Büyükelçi, Pakistan hükümetinin Türkiye'deki görev süresi boyunca öncelikli alanları olmaya devam edecek olan ticaret, ekonomik işbirliği ve bağlantılılık konularına Pakistan'ın önem verdiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki kardeş ülke arasındaki bağların müstesna olduğunu vurgulayarak, farklı alanlardaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesine verdiği desteği yineledi. Cumhurbaşkanı, ikili diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıl dönümü vesilesiyle iki ülke halkını da tebrik etti.