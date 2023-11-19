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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bombalı saldırı: 3 sivil hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde saldırganların yola döşediği bombanın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti. Bombalı saldırıda araç kullanılamaz hale geldi ve saldırıyı üstlenen olmadı. Belucistan'da ayrılıkçı hareketler onlarca yıldır faaliyet gösteriyor ve bölge yoksulluk oranının en yüksek olduğu yer olarak biliniyor. Ayrıca Belucistan, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru Projesi'nin kilit güzergahında yer alıyor.