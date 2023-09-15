Pakistan ile Taliban arasındaki çatışma sonrası Torham Sınır Kapısı yeniden açıldı

Pakistan ile Taliban yönetimi arasında yaşanan silahlı çatışmanın ardından kapatılan Torham Sınır Kapısı, geçişlere yeniden açıldı. Kapı, iki ülke arasındaki en önemli sınırlardan biri olarak biliniyor.

Pakistan ile Taliban yönetiminin sınır birlikleri arasında 6 Eylül'de yaşanan silahlı çatışmanın ardından kapanan Torham Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Torham Sınır Kapısı'nın bu sabah yerel saatle 08.00'de yolcu ve ticari geçişlere tamamen açıldığı bildirildi.

Pakistan hükümeti, Torham Sınır Kapısı'nı, iki ülkenin sınır güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmaların ardından 6 Eylül'de kapatmıştı.

Torham Sınır Kapısı, iki ülke arasındaki en önemli sınırlardan biri olma özelliği taşıyor.

Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesinin ardından Taliban ile Pakistan sınır güçleri arasında zaman zaman iki taraftan da kayıplara neden olan çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar nedeniyle taraflar birbirlerini sınır kurallarına uymamakla itham ederken, bu durum iki ülke arasındaki sınır kapılarının zaman zaman kapanmasına yol açıyor.