Pakistan'ın Pencap ve Hayber Pakhtunkhwa eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada 10 kişi hayatını kaybetti. Pencap eyaletinin yönetim merkezi Lahor kentinde kanalizasyonlar taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde ise ağaçların devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

- Pakistan'ı sel ve fırtına vurdu: 10 ölü

LAHOR - Pakistan'ın Pencap ve Hayber Pakhtunkhwa eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada 10 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin yönetim merkezi Lahor kentini şiddetli yağış vurdu. Kanalizasyonlar taşarken, cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yollarda mahsur kaldı. Kentin farklı noktalarında elektrik kesintileri yaşandı. Pencap Başbakanı Mohsin Naqvi gazetecilere yaptığı açıklamada elektrik akımı, çatı çökmesi ve boğulma olayları nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Naqvi, "Ana yolları temizlemek ve sular altında kalan bölgelerdeki suyu tahliye etmek için şehrin dört bir yanına ekipler gönderdik" dedi. Lahor yetkilisi Mohammad Ali Randhawa ise kentin son 10 saat içinde 290 milimetreyle rekor düzeyde yağış aldığını aktardı.

Meteoroloji servisi Lahor'da yağışların önümüzdeki 24 saat boyunca devam etmesinin beklendiği konusunda uyarıda bulundu.

Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde 3 can kaybı

Şiddetli yağış ve fırtına Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde de etkili oldu. Ağaçların devrilmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA), yağışların 8 Temmuz'a kadar etkili olacağını konusunda uyarı yaptı.