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Pakistan, Hindistan'ın Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Çağırdı

Pakistan, Hindistan'ın Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Çağırdı
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Pakistan, Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, Hindistan'ın saldırılarını protesto etti. Açıklamada, bu saldırıların Pakistan'ın egemenliğini ihlal ettiği ve uluslararası hukuku çiğnediği ifade edildi.

PAKİSTAN'ın, Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığı bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliği Maslahatgüzarının Yeni Delhi hükümetinin saldırılarını protesto etmek amacıyla Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı kaydedildi. Hindistan'ın saldırılarının 'Pakistan'ın egemenliğini açık bir şekilde ihlal ettiği' aktarılan açıklamada, bu tür saldırıların 'Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı, uluslararası hukuku ve devletlerarası ilişkileri çiğnediği' belirtildi.

Açıklamada ayrıca İslamabad hükümetinin Hindistan'ın gerekçelerini 'yersiz' bulduğu ve saldırılara şiddetle karşı çıktığı vurgulanırken, Hindistan'ın bölgesel barışı ve istikrarı tehdit ettiği için uyarıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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