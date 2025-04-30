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Pakistan, Hindistan'ın Askeri Harekat Planları Hakkında Uyarıda Bulundu

Pakistan, Hindistan'ın Askeri Harekat Planları Hakkında Uyarıda Bulundu
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Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan'ın Pahalgam olayını bahane ederek askeri harekat düzenlemeyi planladığına dair güvenilir istihbarat aldıklarını açıkladı. Tarar, saldırganlığa karşı kararlılıkla karşılık verileceğini vurguladı.

PAKİSTAN Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan'ın 24 ila 36 saat içinde Pakistan'a askeri harekat düzenleme niyetinde olduğuna ilişkin istihbarat aldıklarını bildirdi.

Bakan Tarar, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesindeki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Tarar açıklamasında, "Pakistan, Hindistan'ın Pahalgam olayını bahane ederek önümüzdeki 24 ila 36 saat içerisinde askeri harekat düzenlemeyi planladığına dair güvenilir istihbarata sahip. Her türlü saldırganlığa kararlılıkla karşılık verilecektir. Bölgede ortaya çıkabilecek potansiyel felaketlerden Hindistan'ın tamamen sorumlu olacağı belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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