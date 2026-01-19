Pakistan'daki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi
Pakistan'ın Karaçi kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 14 kişinin hayatını kaybettiği, 70'ten fazla kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Sind Valisi Kamran Tessori, yangının 24 saatten uzun süren çalışmaların ardından söndürüldüğünü kaydederek, kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği aktarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya