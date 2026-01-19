Haberler

Pakistan'daki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi

Pakistan'daki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi
Karaçi'deki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e ulaşırken, kayıp sayı 70'i geçti. Yangının nedeninin henüz belirlenmediği bildirildi.

PAKİSTAN'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 14 kişinin hayatını kaybettiği, 70'ten fazla kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Sind Valisi Kamran Tessori, yangının 24 saatten uzun süren çalışmaların ardından söndürüldüğünü kaydederek, kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
