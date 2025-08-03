Pakistan'daki Selde Can Kaybı 299'a Yükseldi

PAKİSTAN'da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı selde yaşamını yitirenlerin sayısı 299'a yükseldi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA) muson yağmurları dolayısıyla yaşanan can kayıplarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, 26 Haziran'dan bu yana ülkede etkili olan sel ve sağanak nedeniyle 140'ı çocuk 299 kişinin hayatını kaybettiği, 715 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yağış ve selin etkili olduğu bölgelerde toplam bin 676 evin hasar gördüğü, bunların 562'sinin tamamen yıkıldığı kaydedilen açıklamada, selden etkilenen bölgelerden toplam 2 bin 889 kişinin tahliye edildiği ve insani yardım faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.