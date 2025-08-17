Pakistan'da Yolcu Treni Raydan Çıktı: 1 Ölü, 33 Yaralı
Pakistan'ın Pencap eyaletinde Karaçi-Peshawar seferini yapan bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Pakistan'ın Pencap eyaletinde Karaçi-Peshawar seferini gerçekleştiren yolcu treninin 4 vagonu, Lodhran şehri yakınlarında raydan çıktı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı. Lodhran Komiser Yardımcısı Lubna Nazir, kurtarma ekiplerinin hızlı şekilde kazaya müdahale ettiğini ve devrilen vagonlarda mahsur kalan yolcuları çıkarttıklarını belirtti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
