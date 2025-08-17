Pakistan'da Yolcu Treni Raydan Çıktı: 1 Ölü, 33 Yaralı

Pakistan'da Yolcu Treni Raydan Çıktı: 1 Ölü, 33 Yaralı
Pakistan'ın Pencap eyaletinde Karaçi-Peshawar seferini yapan bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

PAKİSTAN'da Karaçi-Peshawar seferini yapan yolcu treninin raydan çıktığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde Karaçi-Peshawar seferini gerçekleştiren yolcu treninin 4 vagonu, Lodhran şehri yakınlarında raydan çıktı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı. Lodhran Komiser Yardımcısı Lubna Nazir, kurtarma ekiplerinin hızlı şekilde kazaya müdahale ettiğini ve devrilen vagonlarda mahsur kalan yolcuları çıkarttıklarını belirtti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
