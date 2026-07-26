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Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti
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PAKİSTAN'ın Pencap eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

PAKİSTAN'ın Pencap eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Pakistan basını, Pencap Afet Yönetim Kurumu'nun (PDMA) eyaletteki yağışlarla ilgili açıklamasını paylaştı. Açıklamada, yağışların etkisiyle son 24 saatte meydana gelen afet ve kazalar sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı belirtildi. Eyaletteki büyük nehirlerde su seviyelerinin normal sınırlarda seyrettiği kaydedilerek, muson yağmurlarının başlamasından itibaren Pencap genelinde 22 kişinin hayatını kaybettiği, 183 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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