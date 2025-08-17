Pakistan'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 351'e Yükseldi

PAKİSTAN'da meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 351'e yükseldiği bildirildi.

Pakistan'ın kuzeyinde etkili olan selde Hayber Pahtunhva eyaletinde 328, Gilgit Baltistan'da 12 ve Azad Keşmir'de 11 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, Hayber Pahtunhva eyaletinde birçok alanın 'afet bölgesi' ilan edildiğini açıkladı. Hayber Pahtunhva'da selden şu ana kadar 3 bin 817 kişinin etkilendiği de aktarıldı.