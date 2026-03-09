Haberler

Pakistan'da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı

Güncelleme:
ABD ve İsrail'in eş zamanlı olarak İran'a saldırmasıyla başlayan savaşın etkileri kendini göstermeye başladı. Savaş nedeniyle petrol fiyatlarının artması üzerine, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yakıt tüketimini azaltma önlemleri kapsamında okulların iki hafta süreyle kapatılacağını ve devlet işlerinin çevrimiçi ortama taşınacağını duyurdu.

  • Pakistan'da tüm ilk ve orta dereceli okullar iki hafta süreyle tatil edildi.
  • Kamu kurumlarında mesai haftada 4 güne düşürüldü ve personelin yüzde 50'si evden çalışmaya geçti.
  • Devlet araçlarına tahsis edilen yakıt ödenekleri iki ay süresince yarı yarıya düşürüldü.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pazartesi günü ulusa sesleniş konuşmasında, Orta Doğu'da tırmanan savaşın küresel petrol fiyatlarını rekor seviyeye çıkarması üzerine radikal bir enerji tasarrufu paketi açıkladı. Başbakan, ülke genelinde okulların iki hafta süreyle kapatılacağını ve kamu personeli için hibrit çalışma modeline geçileceğini duyurdu.

PETROL KRİZİ EĞİTİMİ VE ÇALIŞMA HAYATINI VURDU

Orta Doğu'daki savaşın Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatını aksatması, akaryakıt fiyatlarının Pakistan'da litre başına tarihi artışlar göstermesine neden oldu. Ekonomik yükü hafifletmek amacıyla alınan kararlar kapsamında ülke genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar iki hafta süreyle tatil edildi. Üniversiteler ise ulaşım maliyetlerini sıfırlamak amacıyla tamamen çevrimiçi (online) eğitime geçecek.

Kamu kurumlarında ise mesai haftada 4 güne düşürüldü. Bankalar hariç tüm devlet dairelerinde personelin yüzde 50'sinin evden çalışması zorunlu hale getirildi.

Öte yandan devlet araçlarına tahsis edilen yakıt ödenekleri iki ay süresince yarı yarıya düşürüldü. Ayrıca, acil servisler dışındaki resmi araçların yüzde 60'ının trafiğe çıkışı yasaklandı.

"ZOR ZAMANLAR, ZOR KARARLAR"

Başbakan Şahbaz Şerif, yaptığı açıklamada, "Küresel savaşın tetiklediği bu enerji krizi karşısında ekonomimizi stabilize etmek için zor kararlar almak zorundaydık. Amacımız, döviz rezervlerimizi korumak ve halkımızın üzerindeki enflasyon yükünü en aza indirmektir." ifadelerini kullandı.

Hükümet ayrıca bakanların maaşlarından feragat etmesi, lüks tüketimin durdurulması ve devlet dairelerinde klima kullanımına kısıtlama getirilmesi gibi ek tasarruf tedbirlerini de yürürlüğe koydu.

Elif Yeşil
Haberler.com
