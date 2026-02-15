Pakistan'da kaza: 11 ölü, 8 yaralı

Haberler

Pakistan'da Pencap'tan Karaçi'ye giden yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

PAKİSTAN'da yolcu otobüsünün TIR ile çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Pakistan basını, Sindh eyaletinde Pencap'tan Karaçi'ye giden yolcu otobüsü ile beton kiriş yüklü TIR'ın çarpıştığını duyurdu. Yetkililer, kazada otobüsteki 9 yolcu ile şoför ve muavinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını bildirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
