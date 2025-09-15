Haberler

Pakistan'da Muson Yağmurları: 985 Kişi Hayatını Kaybetti
Pakistan'da muson yağmurlarının sebep olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle ölü sayısı 985'e ulaştı. 4,5 milyon kişi etkilendi.

PAKİSTAN'da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 985'e ulaştı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu'ndan yapılan açıklamada, 26 Haziran'dan itibaren ülke genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 985'e yükseldiği bildirildi. Bölgede sellerden 4,5 milyon kişinin etkilendiği ve 2,1 milyon kişinin güvenli bölgelere yerleştirildiği bilgisi paylaşıldı. En fazla can kaybının 504 ölümle Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde olduğunu belirten yetkililer, riskli bölgelerde yaşayanlara gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
