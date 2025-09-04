Pakistan'da Muson Yağmurları 1,8 Milyon Kişiyi Yerinden Etti

PAKİSTAN'ın doğusundaki Pencap eyaletinde etkili olan muson yağmurları nedeniyle 300 bin kişi daha güvenli bölgelere nakledildi.

Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinde şiddetli muson yağışları nedeniyle meydana gelen sel ve nehirlerdeki su seviyelerinin hızla yükselmesi sonucu son 48 saatte 300 bin kişi daha güvenli bölgelere nakledildi.

Pencap yetkililerinden Nabeel Javed, son iki haftada Ravi, Sutlej ve Çenab nehirlerinin taşmasıyla 3 bin 900 köyün sular altında kaldığını bildirdi. Javed, son tahliyelerin ardından geçen aydan bu yana yerinden edilenlerin sayısının 1,8 milyona çıktığını belirtti.

Eyaletin Afet Yönetim Kurumu (PDMA) Genel Direktörü Arfan Ali Kathia ise binlerce arama kurtarma görevlisinin yardım çalışmalarına katıldığını, ordunun da sel bölgelerindeki insanları ve hayvanları güvenli alanlara taşımak için görevlendirildiğini duyurdu. Şiddetli muson yağmurlarının ve Hindistan'daki barajlardan bırakılan suların nehirleri tehlikeli seviyelere yükselttiğini söyleyen Kathia "Bu, Pencap tarihindeki en kötü sel felaketi" dedi.

Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde 800'den fazla kişi, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran ayı başından itibaren yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.