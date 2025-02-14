Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu

TÜSİAD Başkanı, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
Devlet Bahçeli taburcu oldu

Devlet Bahçeli taburcu oldu

Pakistan'da Maden İşçilerini Taşıyan Kamyonda Patlama: 10 Ölü, 6 Yaralı

Pakistan'da Maden İşçilerini Taşıyan Kamyonda Patlama: 10 Ölü, 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde maden işçilerini taşıyan bir kamyonda meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayın terör saldırısı olduğu belirtildi.

PAKİSTAN'ın Belucistan eyaletinde, maden işçilerini taşıyan bir kamyonda meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Pakistan'ına Belucistan eyaletindeki Harnai şehrinin Shahrag bölgesinde maden işçilerini taşıyan bir kamyonda patlama meydana geldi. Patlamada, 10 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Belucistan eyaleti Başbakanı Sarfraz Bugti, yaptığı açıklamada, olayın terör saldırısı olduğunu söyleyerek, can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bugti, "Masum vatandaşları hedef alan teröristler, affedilmeyi hak etmiyor. Bu olaya karışan teröristler, en kısa zamanda adalete teslim edilecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
img

Eylem Tok ve oğlu için gece yarısı yeni karar
img

Arkadaşlarıyla fotoğraf çekilmek isterken hayatını şokunu yaşadı
img

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı

Yaptığı bu iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
Galatasaray mağlubiyeti Hollanda'yı salladı

Galatasaray'ın farklı mağlubiyeti Hollanda basınında
ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar
Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü

Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Neyse ki biri çıkıp haddini bildirdi
Fenomen Merve Taşkın'dan tepki çeken 14 Şubat teklifi! CİMER'e şikayet yağdı

Cesur pozlarıyla tanınan fenomenden 14 Şubat teklifi! 400 bin TL'ye...
ABD, ülkede hızla ayılan kuş gribi nedeniyle Türkiye'den 15 bin ton yumurta alacak

Türkiye'den binlerce ton yumurta alacaklar! Nedeni korkunç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.