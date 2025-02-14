Pakistan'da Maden İşçilerini Taşıyan Kamyonda Patlama: 10 Ölü, 6 Yaralı

PAKİSTAN'ın Belucistan eyaletinde, maden işçilerini taşıyan bir kamyonda meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Pakistan'ına Belucistan eyaletindeki Harnai şehrinin Shahrag bölgesinde maden işçilerini taşıyan bir kamyonda patlama meydana geldi. Patlamada, 10 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Belucistan eyaleti Başbakanı Sarfraz Bugti, yaptığı açıklamada, olayın terör saldırısı olduğunu söyleyerek, can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bugti, "Masum vatandaşları hedef alan teröristler, affedilmeyi hak etmiyor. Bu olaya karışan teröristler, en kısa zamanda adalete teslim edilecektir" ifadelerini kullandı.