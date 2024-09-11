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Pakistan'da kızının güvenliğinden endişe eden baba, kızının kafasına güvenlik kamerası taktırdı

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Pakistan'da bir baba, kızının başına güvenlik kamerası takarak her hareketini izlemeye başladı. Bu sıra dışı yöntem, sosyal medyada viral oldu. Genç kadın, durumu kabul ettiğini ve babasının amacının onu korumak olduğunu söyledi. Olay, toplumdaki kadın güvenliği endişesini ve aşırı korumacılığı gösterirken, kişisel özgürlük ve mahremiyet tartışmalarını da alevlendirdi.

Pakistan'da bir baba, kızının güvenliğini sağlamak için oldukça sıra dışı bir yönteme başvurdu. Kızının başına bir güvenlik kamerası yerleştiren baba, bu davranışıyla sosyal medyada viral oldu.

Videoda, başında büyük bir kamerayla görülen genç kadınla yapılan röportaj yer alıyor. Kadın, kamerayı babasının taktığını ve amacının her hareketini izlemek olduğunu açıklıyor. Babasının bu kararına karşı çıkmadığını ve bunun kendisini korumak için yapıldığını belirtiyor.

Genç kadın, Karaçi'de bir kadının öldürülmesi olayından sonra ailesinin bu önlemi aldığını söylüyor. Kendisinin de benzer bir tehlikeyle karşılaşabileceğini düşünen aile, bu yöntemi güvenlik için gerekli görüyor.

Video, sosyal medyada "üst düzey güvenlik" başlığıyla paylaşıldı ve kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Kullanıcıların çoğu, duruma gülerek tepki verdi.

Bu olay, bazı toplumlarda kadınların güvenliği konusundaki aşırı endişeyi ve bunun sonucunda ortaya çıkan aşırı korumacı davranışları gözler önüne seriyor. Aynı zamanda, kişisel özgürlük ve mahremiyet konularında da tartışmalara yol açıyor.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Güvenlik Kamerası Teknoloji Pakistan Pakistan 3-sayfa Kadın Yaşam Dünya Baba

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Yorumlar (3)

MÜCAHİD:

Batıda da çocuklar gps cihazları ile takip ediliyor ne var bunda?

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1
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Göktuğ Alperen:

bu daha önce kimsenin aklına gelmeyen yüzyılın icadı bravo şak şak şak

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Emre null:

kaciracaklar o kameraya çıkarır yine kaçırır baba yetisinceye atı alan coktan Üsküdarı geçer Tek Kurtuluş evliya olmak ermek ya da çok ibadet etmek burda Dine karşı olanlara diyorum gözlerinizi kapatin ve içinizden 50 kere büyük bir sevgi ve saygıyla Allah yücedir deyin göreceksiniz ki içiniz huzur ve mutluluk dolacak Ne kadar Allah zikretmek o kadar cok kazadan beladan hastalıktan uzak Cennete yakın olacaksiniz ama Allah zikretmek beraber asla kufretmmeli kaba sözler ağzınızdan çıkmamali kufretmeyen kalp kırmayan kul hakki yemeyen insanlarin ölümleri de genel de kolay olur hayatlari da hastaliksiz kaza ve belasız olur

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